2 ton patlayıcı imha edildi!

Mardin-Şanlıurfa karayolunda terör örgütü PKK mensuplarınca menfeze döşenen 2 ton patlayıcının güvenlik güçlerince imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Şanlıurfa karayolunda bulunan menfeze, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından yerleştirilen yaklaşık 2 ton el yapımı patlayıcı, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca imha edildi.

El yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edilmesi sonucunda yaklaşık 13x14 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde çukur oluştu.

Patlama bölgesinde yol onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.