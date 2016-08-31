3 ABD'li YPG saflarında öldü!

Kuzey Irak Merkezli Rudaw'ın haberine göre ABD'li 3 kişi PYD/YPG/PKK saflarında savaşırken öldürüldü. Terör örgütü PYD için birçok cephede savaşan 3 ABD'li Süleymaniye Havalima'ından ABD'ye gönderildi.
Peşhabur Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari, Menbic Operasyonu'nda IŞİD'le savaşırken ölen Jordaan Andrew, Well Savage ve Levi Jonson adlı YPG'lilerin cenazelerinin ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun temsilcisinin hazır bulduğu bir törenle teslim edildiğini söyledi. Cenazeler, Süleymaniye Havalimanı'ndan ABD'ye gönderildi.
YPG'YE KATILAN 3 AMERİKALI MENBİÇ'TE ÖLDÜ
Habere göre Ciwan Fırat kod adlı Jordaan Andrew'in (Colorado) 13 Ocak'ta YPG'ye katıldığı, 3 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü belirtildi. Amed Kobani kod adlı Well Savage 07 Ocak 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katılmış, 10 Ağustos'ta Menbic'de ölmüş. Agir Şervan kod adlı Levi Jonson Shirli'nin (Nevada) ise 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katıldığı, 14 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü kaydedildi.ABD'DEN SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI