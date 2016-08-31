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3 'li YPG saflarında öldü!

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 09:22
3 ABD'li YPG saflarında öldü!
3 ABD'li YPG saflarında öldü!

Kuzey Irak Merkezli Rudaw'ın haberine göre 'li 3 kişi PYD/YPG/PKK saflarında savaşırken öldürüldü. Terör örgütü PYD için birçok cephede savaşan 3 ABD'li Süleymaniye Havalima'ından ABD'ye gönderildi.

Peşhabur Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari, Menbic Operasyonu'nda IŞİD'le savaşırken ölen Jordaan Andrew, Well Savage ve Levi Jonson adlı YPG'lilerin cenazelerinin Erbil Başkonsolosluğu'nun temsilcisinin bulduğu bir törenle teslim edildiğini söyledi. Cenazeler, Süleymaniye Havalimanı'ndan ABD'ye gönderildi.

YPG'YE KATILAN 3 AMERİKALI MENBİÇ'TE ÖLDÜ

Habere göre Ciwan Fırat kod adlı Jordaan Andrew'in (Colorado) 13 Ocak'ta YPG'ye katıldığı, 3 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü belirtildi. Amed Kobani kod adlı Well Savage 07 Ocak 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katılmış, 10 Ağustos'ta Menbic'de ölmüş. Agir Şervan kod adlı Levi Jonson Shirli'nin () ise 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katıldığı, 14 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü kaydedildi.

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