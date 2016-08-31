870 bin hacı adayı kutsal topraklarda

Hac ibadetini yerine getirmek üzere yaklaşık 870 bin hacı adayı kutsal topraklara ulaştı - Haccın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması amacıyla tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac vazifesini yerine getirmek üzere yaklaşık 870 bin hacı adayının kutsal topraklara ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Pasaport İdaresinden yapılan açıklamada, 2016 yılı hac mevsimi için dün akşama kadar kutsal topraklara 830 bini hava, 25 bini kara ve 12 bini de deniz yoluyla olmak üzere yaklaşık 870 bin hacı adayının kutsal topraklara ulaştığı belirtildi.

Resmi rakamlara göre sayılarının 1,5 milyon civarında olması beklenen kutsal toprakların misafirleri için gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor.

İklim şartlarından dolayı hava sıcaklığının normalin üzerinde seyrettiği kutsal topraklarda, açık alanların serinletilmesi için buhar püskürtmeli 600 dev vantilatörün kurulacağı belirtiliyor.

Ayrıca güneş çarpma olaylarına karşı 216 yatak ile sağlık merkezlerinde hizmet verilecek. Bakanlık tarafından ambulans merkezleri ve helikopter ambulanslar da kullanılacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adaylarına 30 dile çevrilmiş kitap ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının yanı sıra 138 bilboard ve 88 ekran, hacıların doğru bilgilendirilip yönlendirilmesi için kullanılacak.

Kabe ve çevresi, Arafat, Mina, Müzdelife ve diğer ibadet alanlarının temizliği için 13 bin temizlik işçisi görevlendirilecek. Bu işçiler 600 araçla 24 saat kesintisiz hizmet verecekler.

Sivil Savunma ekiplerinin 17 bin personeli ile görev yapacağı belirtiliyor. Olası olaylara müdahale etmekle görevli bu ekipler 3 bin araçla çalışacak.

Ulaşımın sağlanması için ise 18 bin otobüsün 165 bin sefer yaparak hacıları taşıması planlanıyor.