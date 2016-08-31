ABD Türkiye'ye yardım etmedi

ABD, Suriye’nin Cerablus bölgesinde dün DAEŞ saldırısına uğrayan TSK zırhlısı ile ÖSO’yu, sözünü verdiği hava desteğini göndermeyerek büyük bir tehlikeye attı.

ÖSO, Halep ilinin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus'un batısında, bölgeyi terör örgütü DAEŞ'ten arındırmak amacıyla TSK desteğiyle harekata devam ediyor.

Harekat sırasında dün Külliye köyüne giren ÖSO güçleri ve geride güvenliklerini sağlamaya çalışan TSK zırhlıları, DAEŞ militanlarının roketli saldırısına maruz kalmıştı. Saldırı sonucu 3 asker yaralanmıştı.

AA muhabirinin köydeki harekata katılan ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saat 19.00 sularında teröristlerin ateşi başladı ve bir tankı roketle vurdular.

Teröristler, eş zamanlı olarak ÖSO güçlerini ağır makineli silahlarla farklı yönlerden ateş altına aldı.

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN ACİL DESTEK İSTENDİ

Bunun üzerine bölgedeki TSK irtibat subayları İncirlik Üssü'nü kullanan ve halihazırda havada devriye gezen Koalisyon Güçlerinden acil destek istedi.

Ancak Türkiye-ABD arasındaki planlamaya göre söz konusu saatlerde Amerikan tarafının vermek zorunda olduğu hava desteği bir türlü gelmedi.

İncirlikteki Amerikalı yetkililer, halihazırda havada bulunan Koalisyon jetlerini müttefik unsurlara yardıma göndermedi. Çeşitli gerekçelerle yaklaşık 1 saat oyaladılar.

Bunun üzerine TSK kendi savaş uçaklarını kaldırmak zorunda kaldı. Türk jetleri hedefleri başarıyla vurup karadaki unsurları rahatlattı.

Amerikalıların komuta ettiği Koalisyon unsurları ise Türk savaş uçaklarından 3 saat sonra çatışma bölgesinde bombardıman yaptı.

Hedeflerin zaten TSK tarafından yok edilmiş olması nedeniyle boş araziyi vurup döndüler.

DESTEK SÖZÜ VARDI AMA BİR TÜRLÜ GELMEDİLER

Olaylara tanıklık eden ÖSO kaynağı, "Harekat sırasında acil bir durumda Amerikalıların havadan destek sözü vardı. Ama bir türlü gelmediler. Çatışmada yaralananlar oldu. Büyük kayıplar verebilirdik. Amerikalıların vermesi gereken destek de planın bir parçasıydı. Yani yapmak zorundaydılar. Ama bizi orada yolda bıraktılar. Hava müdahalesi onların yüzünden gecikti. Son anda Türk uçakları yetişti." dedi.