ABD'de Cerablus şoku yaşanıyor!

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'nin “Fırat Kalkanı" operasyonunun perde arkasında ABD ile yapılan müzakereleri aşama aşama yazdı. Habere göre Türkiye'nin 14 saatte başlattığı operasyonun zamanı konusunda anlaşma sağlansaydı, 40 ABD komandosu da eşlik edecekti.

14 SAATTE TEMİZLENMESİNE ŞAŞIRDILAR

Gazetenin "Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD taarruzu ABD'yi hazırlıksız yakaladı" başlıklı haberinde yetkililerin açıklamalarına göre, perde arkasında Ankara ve Washington arasındaki koordinasyon üst düzey seviyede çöktü.

Wall Street Journal'e göre, Cerablus'un 14 saatte temizlenmesi, ABD'yi şaşırttı.

ÖSO’NUN SURİYE HAREKATINDA İLK HAFTANIN BİLANÇOSU

BEYAZ SARAY İLE PENTAGON ANLAŞANA KADAR TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ

Türk ve ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Cerablus operasyonuna 40 Amerikan komandosu da katılacaktı. Beyaz Saray ile Pentagon anlaşmazlığa düştü. Operasyon Obama'nın masasına bile ulaşamadan Türk ordusu ÖSO ile sınırı aştı.

ABD HAFTALARCA DİRENİŞ BEKLİYORDU

ABD'nin bölgedeki komutanı yetkisini kullanıp hava desteği verdi. Cerablus saatler içinde düşünce şaşıran ABD, haftalarca direniş beklediği Cerablus konusunda yanlış değerlendirme yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

ABD YANLIŞ DEĞERLENDİRDİĞİNİ KABUL EDİYOR

Wall Street Journal habere şu cümlelerle son verdi: Amerikalı yetkililer, IŞİD'in bu kenti elinde tutma kararlılığını yanlış değerlendirdiklerini kabul ediyor.