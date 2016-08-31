Adları var kendileri yok

Güvenlik kaynakları, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrol ettiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) röntgenini çekti. O verilere göre YPG’yi gizlemek için oluşturulan 13 üyeli yapının yüzde 90’ı naylon

Güvenlik kaynakları Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD kontrolündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) haritasını çıkardı. Buna göre ABD'nin "ortaklarımız" diye adlandırdığı ve Türkiye'nin YPG'nin tepkisi sonrası oluşturulan örgüt tam anlamıyla naylon. 12 Nisan'da sözde 13 farklı örgütün katılımıyla oluşturulan DSG, aslında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi kamufle etmek için kullanılıyor. Örgüt Türkiye'nin tepkisi sonrası "Fırat'ın batısından çekildik" açıklamasını da bu strateji üzerine oynuyor. YPG adına çekilen örgüt, aynı bölgede DSG adıyla mevzilerini güçlendirip tahkimat yapıyor.



13 ÖRGÜTÜN YÜZDE 90'I KÂĞIT ÜST ÜNDE

YPG'nin yönettiği DSG içinde, aynı örgütün kadın militanlarının bulunduğu YPJ ayrı bir örgüt olarak yer alıyor. Burkan el-Fırat, Liva Tuvar el-Rakka, Ceyş-ul Tuvar gibi örgütlerin yer aldığı oluşumda, imzası olmasına karşın birkaç temsilciden ibaret olan örgütler yer alıyor. El-Sanadid Güçleri, Süryani Askeri Meclisi (MFS), Kuzey Güneşi Tugayı, Selçuk Tugayı, El Cezire Tugayları, Kürt Cephesi, Ceyş-ul Tuvar (Devrim Ordusu), Tahrir Tugayı ve Liva 99 Muşat gibi oluşumlar bu yapı içinde bulunuyor.