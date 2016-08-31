Ahmet Küçübay'ın FETÖ elebaşı Gülen için köşk aldığı iddia edildi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü iş adamı Ahmet Küçükbay'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye döndüğünde kalması için köşk aldığı iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Ege Bölgesi'nin ünlü iş adamlarından Ahmet Küçükbay, bir başka operasyonda tekrar gözaltına alınarak sorgusunun ardından tutuklandı. Küçükbay için bazı iddialar da ortaya atıldı. Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği ve Pensilvanya'da sık sık görüştüğü iddia edilen Ahmet Küçükbay'ın,Bornova ilçesinde Gülen için Gıraud köşkünü satın aldığı ileri sürüldü.

GÜLEN BORNOVA'DA KALACAKTI

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen'in bir ara Türkiye'ye gelmesi için satın alınan köşk, baştan aşağıya yeniden düzenlendi. Geniş bahçeli köşkün 15 odasının yanı sıra, konuk evi, konuk salonu, fırın ve havuzunun da bulunduğu öğrenildi. Gülen'in İzmir'deki para kasası olduğu iddia edilen Küçükbay, daha sonra ise FETÖ lideri gelmeyince bu evde ailesiyle beraber kalmaya başladı. Yine sık sık yurt dışına gittiği öne sürülen Ahmet Küçükbay'ın, örgütün üst düzey yöneticileriyle önemli görüşmeler yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Küçükbay, tutuklanmadan bir süre önce İzmir'de bölgesel olarak yayın yapan Kanal 35 televizyonun RTÜK tarafından frekansları iptal edilerek yayını durdurulmuştu.