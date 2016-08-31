Cem Küçük: Hürriyet fabrika ayarlarına geri döndü

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Marmaris’teki otelinde 15 dakika arayla suikastten kurtulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenlik önlemleri, artan tehditler karşısında en üst düzeye çıkarıldı. Dünde 30 Ağustos kutlamalarında alınan önemler Hürriyet Gazetesi’nin rahatsız etmişçesine ‘Özel Koruma’ manşetiyle yaptığı haberde alaycı bir dil kullandı. Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan tehdit altında değilmişçesine bir dil kullanan Hürriyet başörtülü polis memurunu ‘Saray’ın türbanlı koruması’ alt başlığını vererek bir skandala imza attı.Star Gazetesi yazarı Cem Küçük Hürriyet’in tepki toplayan bu skandal manşetini Sabah.com.tr’ye değerlendirdi.

İŞTE CEM KÜÇÜK'ÜN O AÇIKLAMALARI:

"HÜRRİYET FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜ"

Şimdi bu konuyla ilgili 2 madde var,

Birincisi Hürriyet Gazetesi bugünkü manşetinde, 'Sarayın türbanlı koruması' demesi Hürriyet'in eski fabrika ayarlarına geri döndüğünü gösteriyor. Bu alçakça bir haber. Dindar insanlardan ve türbanlı insanlardan nefret ettiklerini bir kez daha göstermiş oldular.

"ÖZEL HAREKATÇILARIN OLMASI GAYET NORMAL"

İkincisi ise, bu ülkede 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Ülkemizde çok ciddi olaylar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunuldu. Kim FETÖ'cü kim değil belli değil. Özel harekatçıların olması gayet normal. Hürriyet Gazetesi bu haberle 15 Temmuz öncesine geri döndüğünü ilan etmiş oldu.

"İNSANLARI SİNEK GİBİ GÖRÜYORLAR"

Hürriyet ve bunun gibilerin bu devletle, bu milletle kavgası var. İnsanlarımızı sinek gibi görüyorlar, insanlarımızı küçük görüyorlar, türbanlı vatandaşları ayrıştırıyorlar. Türk milletini resmen aşağılıyorlar. Hürriyet Gazetesi'nin bu manşeti akıllara zarar ve çok alçakça bir manşettir. Milletimiz gerekli cevabı verecektir.

HÜRRİYET'İN SKANDAL MANŞETİ: