Çocuk askerler gündeme gelince YPG sözcüsü terörist kudurdu!

Suriye hükümetiyle çalışan Hizbullah ve Suriye rejimine bağlı Şebbiha milisleri, zor kullanarak 6 yaşındaki çocukları dahi cepheye sürüyor. DAEŞ ise küçük yaşta çocukları intihar bombacısı yapmaktan çekinmiyor. Benzer şekilde PKK'nın Suriye kolu YPG de 18 yaşından küçük çocukları cephede kullanmayacağına dair uluslararsı anlaşmalara imza atmasına karşın bu sözünde durmuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimi günlerde, iç savaşın devam ettiği Suriye'de YPG'nin çocuk askerleri örgütten çıkarmak konusunda verdiği sözü yerine getirmediğini ve bu konuda uluslararası yasaları ihlal ettiğini bildirmişti.

Uluslararası insani yasalara ve Roma Statüsü'ne göre, silahlı kuvvetlerin veya silahlı örgütlerin 15 yaşından küçükleri askere ya da örgüte almasının savaş suçu teşkil ettiğine işaret eden İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG ve YPJ'nin 2014 yılının haziran ayından bu yana, 10'u 15 yaşından küçük 59 çocuğu örgüte aldığına ilişkin yerel ve uluslararası örgütlerden bilgi aldığını ifade etti.

Son olarak YPG saflarında savaşan 12 yaşıdaki Şiyar Faris Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

YPG uluslararası hukuka aykırı olarak ölüme gönderdiği Faris'i "şehit" ilan etti.

İDRİS KARDAŞ'A TEHDİT VE HAKARET!

Terör örgütü YPG'nin bu ahlaksız tutumunu Twitter hesabından eleştiren akademisyen İdris Kardaş ise, teröristlerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.

Terör örgütünün çocuk askerleri cepheye sürmesine tepki gösteren Kardaş'a YPG sözcüsü Rêdûr Xelîl hakaretlere karşılık verdi.

Terörist Rêdûr Xelîl İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından kanıtlanan çocuk YPG'lileri yalanlarıyla inkar etti.

Rêdûr Xelîl'in İdris Kardaş'a yanıt vermesi üzerine, Twitter'da çok sayıda PKK sempatizanının, Kardaş'a hakaret ederek, tehditler savurduğu görüldü.

SuperHaber