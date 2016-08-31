Çukurca’da çatışma 5 asker yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 5 asker hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK'lı Doçka silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Çağlayan Uzundere bölgesi Hantepe mevkiinde operasyona giden askerlere sabah saat 07.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 Mehmetçik yaralanırken, 1 PKK'lı da Doçka silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede hava destekli operasyonlar ve zaman zaman sıcak çatışmalar devam ediyor.