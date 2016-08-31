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Çukurca’da çatışma 5 yaralandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:41 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 11:48
Çukurca’da çatışma 5 asker yaralandı
Çukurca’da çatışma 5 asker yaralandı

’nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 5 hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK'lı Doçka silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Çağlayan Uzundere bölgesi Hantepe mevkiinde operasyona giden lere sabah saat 07.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 Mehmetçik yaralanırken, 1 PKK'lı da Doçka silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Yaralı askerler ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede hava destekli operasyonlar ve zaman sıcak çatışmalar devam ediyor.