ARKADAŞINA GÖNDER Çukurca'da hava harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Çukurca'da harekatı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 00:06 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 00:27
Çukurca'da hava harekatı
Çukurca'da hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Çukurca kırsalında Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında bir adet dinamik hedefin altına alınarak imha edildiğini bildirdi

Hakkari Çukurca kırsalında Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği, bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedefin altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"31 Ağustos 2016 tarihinde 19.36-19.57 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedef altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

ÇUKURCA'DA ÇATIŞMA 5 ASKER YARALANDI Ayrıntrlar gelecek..