Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Cerablus'ta bulunan yüzbaşı Efe Trabzon ile canlı video bağlantısı aracılığıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmanın ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'de koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatına katılan zırhlı birliğe canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus'ta görevli tank yüzbaşı Efe Trabzon ile canlı video bağlantısı aracılığıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cerablus'a canlı bağlantı

"MİLLETİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Tekmil vererek sözlerine başlayan yüzbaşı Trabzon, "Birliklerimiz sınır ötesinde üs bölgesini tesis etmiş durumdadır. Sizin ve milletimizin gücüyle bu zorlu coğrafyada, sınırımızın dışında, her türlü terör örgütüne karşı hazırız. Milletimizin için rahat olsun. Her şeyimiz tam, eksiğimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Trabzon'un sözleri üzerine, salondan alkış sesleri yükseldi.

- "Selamlarımızı, sevgilerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ve gazi aileleriyle bir arada olduğunu belirterek, şöyle karşılık verdi:

"Gerek Sayın Başbakan'ımız gerek Genelkurmay Başkan'ımız, bakanlarımız, kuvvet komutanlarımız hep birlikte devletin üst düzey yöneticileri bir aradayız. Buradan sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Komutan altındaki bütün askerimize buradan selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aldığım haberlerle gururlanıyorum ve şu anda gerek sınırımızda verdiğiniz mücadele gerekse Cerablus'ta ılımlı muhaliflerin verdikleri mücadeleyi de gururla takip ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun."