Darbeden 2 gün önce FETÖ abilerinden talimat

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden 2 gün önce FETÖ/PDY'nin abileri konumundaki kişilerden talimat aldıkları öğrenilen Çekmeköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli subaylar Muhammed Aliko ve Mustafa Özyurt hakkında tutuklama kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimini organize eden darbeci askerlere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 15 Temmuz gecesinden 2 gün önce Çekmeköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli subaylar Muhammed Aliko ve Mustafa Özyurt'un örgütün abi konumundaki sivil şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Kod adları Baki ve Asım olan bu iki FETÖ/ PDY abisinin asıl kimlikleri de belirlendi.

ABİLERDEN 2 GÜN ÖNCE TALİMAT

Bu iki FETÖ abisinin 13 Temmuz tarihinde Aliko ve Özyurt'u aradığı, 15 Temmuz darbe girişimini işaret ederek emirler verdiği, rütbeli bir kişinin onları arayarak talimatlar vereceğini, bu talimatları eksiksiz yerine getireceklerini söylediği tespit edildi.

SABİHA GÖKÇEN'E GİT EMRİ

Örgütün abilerinden gelen bu talimat üzerine 15 Temmuz darbe girişimi günü FETÖ'den tutuklu bulunan Jandarma Yüzbaşı Dursun Şimşek'in Sabiha Gökçen Havalimanı işgali için Aliko ve Özyurt'a o bölgeye intikal etmeleri için talimat verdiği öğrenildi. Talimat üzerine kendi görev yerleriyle ilgisiz olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askerlere destek olma amacıyla teçhizatlı olarak giden iki şüpheli Jandarma, Dursun Şimşek'in temin ettiği silahlarla hareket etti. 2 Jandarma subayı, darbe girişimi başarısız olması ardından birliklerine döndü ve bir süre sonra polisçe yakalandı.

ABİLERİ İLE TUTUKLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay yürüttüğü darbe soruşturması kapsamında Adliyeye çıkarılan Muhammed Alikon ve Mustafa Özyurt, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi. İki askere talimat veren FETÖ abileri de aynı suç kapsamında mahkemeye sevk edildi. Dört şüpheli İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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