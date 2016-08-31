Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan Şanlıurfa’nın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri sevkiyat yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat yapıldı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı'ndan çıkan yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı.

Karayoluyla Şanlıurfa'ya gelen askeri konvoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Konvoyun içerisinde çok sayıda tank, personel taşıyıcı araçlar, ilk yardım araçları ve askeri mühimmatların konulduğu konteynırların olduğu öğrenildi.