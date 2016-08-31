Elazığ'da PKK saldırısına uğrayan Emniyet Müdürlüğü, FETÖ okuluna taşındı

Elazığ'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği 3 polisin şehit olduğu saldırıda ağır hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında el konulan Güzide Hanım İlkokulu binasına taşındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristler 18 Ağustos günü bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 polis şehit olurken, 110'u polis 217 kişi yaralandı, emniyet binası kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürlüğü, 15 darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapmasında el konulup kapatılan, Güzide Hanım İlkokulu binasına taşınarak, burada hizmet vermeye başladı. Hasar gören emniyet binasının yerine ise park yapılacağı belirtildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan yaklaşık 100 araç da hasar gördü. Araç yönünden sıkıntı yaşanması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni araçların gönderilmesi istendi.

KARAKOLLARA BETON BARİYERLİ KORUMA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'nın bombalı araçla yaptığı saldırının ardından kente güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Kent merkezindeki polis karakolların çevresi beton bariyerlerle çevrildi. Karakol girişleri konulan beton bariyerlerle kapatıldı.

FETÖ YURDU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLDİ

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturmasında el konulan Özel Hikmet Demirel Erkek Öğrenci Yurdu binası da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi. Daha sonra yıkımına başlanan Hükümet Konağı'nda hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına taşınmaya başladı.

ELAZIĞ'DA PATLAMA!

ELAZIĞ'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 13 POLİS TUTUKLANDI