FETÖ’cülerin gizli yazışmaları ortaya çıkarıldı

Adıyaman'da FETÖ'ye örgüt evlerinin sorumluları arasında yapılan şifreli yazışmalar polis tarafından ortaya çıkarıldı. FETÖ'cüler, yazışmalarında olası bir gözaltı durumunda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, örgüt mensubu olduklarını inkar etmeleri isteniyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Talebe Mesulü (BTM) Ş.Y., Büyük BTM H.G., öğretmen M.E., hususi görevli M.Y., öğrenci F.H., ev taşıma sorumlusu M.T. polis tarafından gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şahısların telefonlarında 'skype' görünümlü gizli ve şifreli yazışma programı tespit edildi. Programı inceleyen polis şifreli konuşmalara ulaştı. Şahısların yazışmaları arasında, olası bir gözaltı durumunda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, örgüt mensubu olduklarını inkar etmeleri isteniyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması biten şahıslar adli makamlara sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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