HDP'li Altan Tan: PKK ve PYD'nin Suriye politikası çöktü

HDP'li Altan Tan, PKK ve PYD'nin Suriye politikasının çöktüğünü söyleyerek, "Amerika’nın sonuna kadar destek vereceği hesaplandı. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Türkiye'nin Ortadoğu'da yanlış politika izlediğini savunurken, PKK'nın da Suriye ve Ortadoğu politikasının çöktüğünü söyledi.



Rûdaw'a konuşan Altan Tan, Arap Baharı'ndan sonra Türkiye'nin Ortadoğu politikasının yanlış olduğunu ileri sürerek, "Türkiye'nin bütün Ortadoğu politikası ve özellikle de Suriye politikası yanlıştı. Bu çöktü" dedi. Tan, Kürt siyasetinin de aynı konuda yanlış yaptığını belirterek şunları söyledi:

HDP'Lİ TAN: 3 TANE ÇAKMA NİŞANTAŞLI İÇİN...

"Gelelim Kürt siyasetine; PKK'ya PYD'ye. Onlar da maalesef Suriye siyasetini Ortadoğu siyasetini yanlış okudular. Ve bugün PKK'nın, PYD'nin Suriye politikası da çöktü. Yani bir Kürt koridoru kurup Hatay'a, İskenderun'a veya Lazkiye'ye kadar uzanma, Amerika'nın da buna sonuna kadar destek vereceği hesaplandı. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı."

HDP'YE İÇERİDEN BİR ELEŞTİRİ DAHA

Tan sorunların çözümü konusunda, "Türkiye'de de silahların susması, demokratik mücadelenin öne çıkması ve Türkiye devletinin demokratikleşmesidir. Çözüm budur. Bunun ötesinde savaş ve hayal kurmalar, Kürtler açısından da Türkiye Cumhuriyeti açısından da sadece acıları arttırır ve zararı arttırır. Kürt de zarar eder Türk de zarar eder" ifadelerini kullandı.