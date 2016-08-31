Her iki YARSAV üyesinden biri FETÖ'cü çıktı!

15 Temmuz sonrasında OHAL kararnamesiyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) tam bir FETÖ yuvasına dönüştüğü ortaya çıktı. Yargıdaki FETÖ temizliğinde meslekten ihraç edilen 2 bin 847 hakimden 774'ünün YARSAV üyesi olduğu belirlendi. FETÖ'nün 2014'teki HSYK seçimlerini kazanmak için 1604 üyesi bulunan YARSAV'a sızdığına işaret edilen HSYK'nın gerekçeli kararında dikkat çeken hususlara yer verildi. 2010 ve sonrasında Danıştay ve Yargıtay'da hakimiyet kuran örgütün elebaşısının sohbetlerinde gönderdiği şifreli talimatlar ile harekete geçerek YARSAV derneğine sızıldığı belirtildi. Seçimlere örgütle bağlantılı 11 kişilik bir liste oluşturulduğu, bunlardan 10'unun bağımsız, 1'inin de YARSAV adayı olarak lanse edildiği kaydedildi. Seçimi kaybeden örgütün HSYK'da görevli hakim ve savcılar hakkında karalama kampanyası başlattıkları vurgulandı.

2 BİN 847 HÂKİM SAVCI İHRAÇ EDİLDİ



GÖÇMEN GİBİ KAÇTI

Göçmenleri taşıyan botla Yunanistan'ın Sakız adasına geçen bir hakimin, sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi. Sakız Sahil Güvenlik biriminden edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki hakim, 6 Suriyeli göçmeni taşıyan bir botla adanın Aya Eleni sahiline vardı. Yetkililer hakimin, savcılığa sevk edildiğini belirtti. Yunan basınına göre hakim, Atina'ya götürülecek.