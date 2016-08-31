İbrahim Kalın konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor...

İbrahim Kalın'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Avrupa'dan devlet başkanı düzeyinde ülkemize ziyaret yapılmamış olması anlaşılabilecek bir durum değildi.

Bu süreçte gelenler ise olayın vehametini bizzat yerinde müşahade etme imkanı buldular.

Türkiye bugün eskisinden daha güçlü ayakta dimdik durmaktadır. Darbeciler ile ilgili mücadele kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir.

Süreç taviz vermeden yürütülecektir ta ki hukukun üstünlüğü ve riyakat tesis edilene kadar. FETÖ devleti ele geçirmeye çalıştı. Ancak planları boşa çıktı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Yapılan, pisliğin temizlenmesi ve devletin yeniden yapılanmasıdır. Gerekli adımların atılmasıdır.

İkinci olarak bu pazar günü başlamak üzere Cumhurbaşkanımız G-20'ye katılacak. Gündem bağlamında küresel ekonomik gelişmeler ele alınacaktır.

G-20'nin ekonomi gündeminin yanı sıra terörle mücadele konusu da gündeme gelecek. Zirvede ve ikili görüşmelerde FETÖ ile mücadele anlatılacak.

Cumhurbaşkanımız, zirvede, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Japonya Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

Bu bağlamda Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi adına önemli adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yaptığımız ziyaretimizde ele aldığımız konulardaki anlaşmalar hayata geçiyor.

FIRAT KALKANI OPERASYONU

Darbe girişiminden 6 hafta sonra operasyon başlattık. Operasyonun amacı sınır güvenliğimizi sağlamak ve terörist unsurların temizlenmesidir. Çok başarılı bir şekilde bu harekat sürmektedir.

Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar tamamen yalandır.

Bu operasyonu sanki Kürtlerin haklarına yönelik bir operasyonmuş gibi sunmaları tamamen ahlak dışıdır. Bu sadece ve sadece terör örgütünün propagandasını yapmaktadır.

Bizim PKK, terör örgütleri sorunumuz vardır. PKK, DAEŞ'le mücadele adı altında terör kantonu kurmak istemektedir. Bu tür olaylar oradaki olayları daha da derinleştirecektir.

BAYRAM ÖNCESİ ATEŞKES

Halep'te masum insanların öldürülmesi kabul edilemez. Bayram gelmeden burada bir ateşkes için sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinden bir organizasyon var. G20'de bu da muhataplarla masaya yatırılacak.

GAZZE'YE İKİNCİ BİR YARDIM GEMİSİ GİDECEK

Kurban Bayramı nedeniyle Gazze'ye ikinci bir yardım gemisi gidecek.

ABD'NİN PYD POLİTİKASI

PYD ile anlaşmamız söz konusu olamaz. PYD Fırat'ın doğusuna geçmedikçe hedeftir.

TÜRKİYE YPG'YE YENİ BİR SÜRE VERDİ Mİ?

Süre meselesini belirleyen kendileri. Bizim söylediğimiz en kısa sürede çekilmeleri ve bölgenin yönetimini bölge halkına bırakmalarıdır. Orada bir başka önemli nokta daha ortaya çıkmış oldu. Batı medyasında sıkça konu edildi: DAEŞ ile savaşan YPG'dir efsanesi çökmüş oldu. Muhalif desteklendiği zaman DAEŞ'e karşı etkin bir mücadele verilebiliyor.

ÖNCELİK AMACIMIZ 90 KİLOMETRELİK HATTI TEMİZLEMEK

Öncelik amacımız 90 kilometrelik hattı temizlemek. Suriye muhalefeti hem ulusal konseyi hem de askeri kanat olmak üzere uluslararası koalisyon neticesinde ortaya çıkmış bir yapıydı. Suriye muhalefetin birliği anlamsız şekilde parçalandı. Planlar neden unutuldu? Bunları sorgulamak lazım.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİDİR

DAEŞ'e karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz ancak gölgelenmeye çalışılıyor. bu noktada Türkiye'nin teröre mücadele verdiği ortadadır. Türk halkı bunu anlıyor. Umarız dünyada anlayacaktır. Türkiye PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mücadele etmektedir. Bu mücadelemizi farklı bir yere taşımak anlamsızdır. Türkiye'nin güvenliği bölgenin güvenliğidir.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE DESTEĞİ

Terörle mücadele Türkiye'nin önceliğidir. Terör küresel bir sorundur. Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez. Küresel bir sorunla mücadele küresel bir işbirliği ile olur. İşbirliği talebimiz vardır ve meşrudur. Türkiye'ye bu desteği vermek kendi ülkelerinin de menfaatinedir.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YAKALANMASI

Adil Öksüz'ün darbenin kilit ismi olduğundan şüphe yok. Kapsamlı bir arama çalışması devam ediyor. Bununla ilgili alarm durumunda çalışılıyor. Bu işin içinde olan başka isimler de var. Derdest edilecekler.

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