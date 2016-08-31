İçişleri Bakanı Efkan Ala görevi bıraktı

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görevi bıraktığını, yerine ise Süleyman Soylu'nun getirildiğini açıkladı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BaşbakanBinali Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görevi bıraktığını duyurdu.

Yıldırım ayrıca Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu'nun getirildiğini belirtti.

Soylu'dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu atandı.

YILDIRIM: EFKAN ALA'YA HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada "İçişleri görevini bırakan Efkan Ala'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

