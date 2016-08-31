İşte il il FETÖ ile mücadele notları

İstanbul: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'daki tüm koordinasyonu sağladıkları öne sürülen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



İzmir: "ByLock" üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları belirlenen, aralarında 3 kişiyi öldüren "seri katil" Atalay Filiz'i yakalayan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş ile Çiğli Emniyet Müdürü Uğur Yıldız'ın da bulunduğu 20 polis tutuklandı.



Ankara: Başsavcılığın, FETÖ'ye yönelik KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmasında gözaltına alınan 13 TRT çalışanı ile bir öğretmen tutuklandı.



Yalova: 4 adliye çalışanı tutuklandı.



Nevşehir: FETÖ'nün il imamı olduğu öne sürülen Alim Ç. gözaltına alındı. Alim Ç.'nin eşi, örgütün kentteki kadınlardan sorumlu "il ablası" olan Ayşe Ç. ise önceki gün tutuklanmıştı.

FETÖ'CÜ ALİ KAYA İZMİR'DE YAKALANDI!

Tekirdağ: Ceza İnfaz Kurumları Kampusu ile Tekirdağ Adliyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 38'i serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden R.S, B.K, D.Ö. ve M.A'nın adliye imamları olduğu iddia edildi.



Uşak: Eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gündüz'ün de yer aldığı 19 zanlı tutuklandı. Daha önce gözaltına alınan FETÖ'cü 12 polis de adliyeye sevk edildi.



Adana: Gözaltına alınan 22 polis memurundan 16'sı tutuklandı. Şüpheli bazı polislerin, "ByLock" programını kullanarak haberleştikleri ve örgüte ait Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu tespit edildi.



Mardin: FETÖ zanlısı 16 kişiden bir polis memuru çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, bir öğretmen ile biri komiser yardımcısı 14 polis tutuklandı.



Kütahya: Aralarında işadamı ve mühendislerin bulunduğu 10 zanlıdan mühendisler Samet Benli ve Murat Tanrıverdi tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mersin: Tarsus'ta gözaltına alınan 12 polisten 11'i tutuklandı.



Amasya: Aralarında sağlık çalışanı, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapıldı.



Karaman-G.Antep Hatay-Eskişehir: Karaman merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda aralarında üniversite imamının bulunduğu Anadolu Üniversitesi'nde görevli 20 kişiyle birlikte 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 dolarlık banknotlarla FETÖ dergi ve kitapları ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında 'ByLock' programının yüklü olduğu görüldü.



Muş: Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.



Konya: Ereğli'de aralarında emekli polis, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 17 kişiden 3'ü tutuklandı. Akşehir'de adliyeye sevk edilen emniyet müdür yardımcısı ile 3 polis memuru tutuklandı.



Kilis: Eski Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Eke tutuklandı.



K.Maraş: Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük ile örgütün il imamı Rüstem Çetinkaya'ya, Pensilvanya'ya gittiği dönemlerde 11 kez sahte rapor veren, helikopter kazasında ölen BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı Op. Dr. Rafet Aslanoğlu'nun da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Arslanoğlu'nun ifadesinde, "Fetullah Gülen terörist değil, Fetullah Gülenci olmak da teröristlik değildir. Fetö diye de bir terör örgütü yoktur" dediği öğrenildi.



Edirne: 23 öğretmen gözaltına alındı.



Sivas: Aralarında bir emniyet müdürü ve 3 komiserin de bulunduğu 14 polis daha tutuklandı.



Balıkesir: Bandırma'da FETÖ'nün ilçe kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 32'si kadın 35 kişi gözaltına alındı.



Antalya: 13'ü hakim ve savcı 8'i infaz koruma memuru ve adliye çalışanı 51 kişi tutuklandı



Kırşehir: Örgütün emniyet imamı oldukları öne sürülen iki öğretmen tutuklandı.



Zonguldak: Ereğli'de 2 imam, 1 müezzin ve 3 işadamı gözaltına alındı.



Bartın: FETÖ bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 esnaf tutuklandı.



Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 10 personel tutuklandı.



Giresun: Tirebolu'da gözaltına alınan 19 kişiden 12'si FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. Bolu: FETÖ'nün Emniyet imamı oldukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.



Sakarya: Aralarında Vali yardımcısı Ahmet Yurtseven'in de olduğu 11 kişi tutuklandı.



Sırrıberk ARSLAN-Ceyhan TORLAK-Murat KARAMAN-Hüseyin CUMALI-Erdoğan ÖZTÜRK-Rıdvan UYSAL/SABAH