Milli Savunma Bakanlığı pilot adayları için başvuru tarihini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı’nca, 671 sayılı KHK doğrultusunda, fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlardan pilot adayı subay temini başvurularının 3-18 Eylül’de başlayacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinde yer verilen açıklamada, fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlardan pilot adayı subaylar temin edileceği bildirildi.

Açıklamada, aranan niteliklere uygun adayların başvurularını sadece internet aracılığıyla 3 Eylül'den 18 Eylül'e kadar yapmaları istendi.

15 Temmuz sonrası yayımlanan kararnamelerle Türk Hava Kuvvetlerinde görevli 300'e yakın pilot ihraç edilmişti.

HAVA HARP OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMI

669 sayılı KHK kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Hava Harp Okuluna, 671 sayılı KHK'ya göre pilotaj eğitimi verenler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğrenci alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuru koşullarında belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından başlamak üzere Hava Harp Okulunda bulundukları sınıf ve dönem itibarıyla eğitime başlayacakları vurgulandı. Ara sınıflardan Hava Harp Okuluna başvuruların 9-30 Eylül'de internet aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

PİLOT AÇIĞINA YENİ FORMÜL

Hava Harp Okuluna ayrıca, pilotaj eğitimi verenler öncelikli olmak üzere üniversitelerin mühendislik bölümlerinin birinci sınıfından da öğrenci alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda alınacak öğrenciler de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılından başlamak üzere Hava Harp Okulunun ikinci sınıfında eğitime başlayacak.

Öğrencilerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birine yerleştirmeleri, Hava Harp Okulu Komutanlığınca yapılacak. Birinci sınıf öğrencileri, 22 Aralık 2016 ve 12 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

FETÖ VE DAEŞ KRİTERİ

Öte yandan, hem pilot alımı hem de Hava Harp Okuluna başvuru ve kayıt şartları arasında FETÖ ve DAEŞ kriterleri de yer aldı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığınca alınacak pilotların başvuru için "Ülkemizce, Bakanlar Kurulu ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmama" şartını taşımaları gerekiyor.

Hava Harp Okuluna başvuru kılavuzuna ise "667 sayılı KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmiş olmamak", "FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile herhangi bir iltisakı bulunmamak" şartları eklendi.

FETÖ’CÜ PİLOT İHANETİ ANLATTI