Bitlis- Diyarbakır Karayolu'nu dün Buzlupınar Tünelleri mevkiinde bir süre kesen, kaçmaya çalışan araçlara ateş açarak 1 polis ve 1 öğrenmeni yaralayan PKK'lı teröristlerin, tünel içinde ve girişinde 7 TIR'ı yaktığı ortaya çıktı. Bitlis Valisi Ahmet Çınar, tünellerde birinin açılarak gidiş- gelişin buradan sağlandığını, diğer tünel ile arazide tuzaklanan patlayıcıları temizleme çalışmaları ve operasyonların sürdüğünü söyledi.

Bir grup terörist, dün saat 08.00 sıralarında Bitlis kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Pınar Tünelleri Mevkii'nde yolu keserek araçları silah tehdidiyle durdurdu. Teröristler, araçlardan indirdikleri kişileri toplayıp kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yapmaya başladı. Bu sırada tayini çıktığı için özel otomobiliyle Gaziantep'ten eşi ve 7 yaşlarındaki çocuğu ile birlikte Van'a giden polis memuru Mehmet Dağlı yolun kesildiğini fark edip aracıyla uzaklaşmaya çalışırken teröristlerin açtığı ateşle omzundan yaralandı. Yine arkadaşlarıyla Siirt'ten Bitlis yönüne giderken teröristlerin yolu kestiğini görüp geri dönerek uzaklaşmaya çalışan öğretmen Mehmet Cemal Kartal'a teröristlerin açtığı ateşle yaralandı. Polis Mehmet Dağlı Bitlis'te, öğretmen Mehmet Cemal Kartal da Siirt'te tedavilerinin ardından taburcu edildi.



TUZAKLARA KARŞI ÖZEL TİM DAĞDAN İNDİRİLDİ



Buzlu Pınar Tünelleri'nde yol kesen 9 kişilik PKK'lı terörist grubunun etkisiz hale getirilmesi için Bitlis- Diyarbakır karayolu çift yönlü trafiğe kapatılıp, hava destekli operasyon başlatıldı. Tuzağa çekme ihtimaline karşı da özel timler dağ yolundan bölgeye indirilmeye çalışıldı. Özel timleri fark eden teröristlerin bölgeden kaçması üzerine de helikopter desteği ile arama tarama çalışmalarına başlandı. Karayolu da servis yolundan geçiş verilerek ulaşıma açıldı.



TÜNELLERDEN BİRİ AÇILDI



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, halen bölgede bulunduklarını düşündükleri 9 PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için operasyonun sürdürüldüğünü, özel hareket polislerini de bu operasyona destek verdiğini söyledi.



Yolun trafiğe açık olduğunu, bombalı mayınlı tuzaklara karşı titiz bir çalışma yürütüldüğünü de belirten Vali Çınar, bölgede gidiş ve geliş yönünde 2 tünelin bulunduğunu, bölgede ve bu tünellerin girişinde ve içinde teröristlerin 7 TIR'ı yaktığını, tünellerden birini temizleyip trafiğe açtıklarını, diğer tünel içinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.



Vali Çınar, bölgede patlayıcıların tuzaklanmasında kullanılan çok sayıda kabloların bulunduğunu bir çoğunu tespit ettiklerini sözlerini ekledi.