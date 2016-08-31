PKK'ya ağır darbe!

Türk Hava Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait 6 hedefin imha edildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 10.05-11.39 ile 14.05-14.16 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği bildirildi.
6 HEDEF İMHA EDİLDİ
Açıklamada, tespit edilen 6 bölücü terör örgütü hedefinin imha edildiği belirtilerek, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetli şekilde üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.
1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca bölgesindeki Uzundere ve Çağlayan mevkilerinde devam eden çatışmalarda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir doçka silahı ele geçirildi.TSK'DAN AVAŞİN-BASYAN BÖLGESİNE HAVA HAREKATI PKK'YA HAVA HAREKATI: 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ