Suriye sınırına büyük sevkıyat

Türkiye'nin, Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus bölgesindeki terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik operasyonu sürerken, Kilis’in Elbeyli ilçesine tank birlikleri, mekanize piyade birlikleri ile istikam birlikleri sevk edildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus bölgesindeki terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik operasyonu sürerken, Kilis'in Elbeyli ilçesine tank birlikleri, mekanize piyade birlikleri ile istikam birlikleri sevk edildi.

ONLARCA TANK KONVOYLAR HALİNDE KİLİS'E GELDİ

Diyarbakır 7 Kolordu'ya bağlı 15'inci Mekanize Tugayı ile Şanlıurfa 20'inci Tugay'ından yola çıkan tank birlikleri, mekanize piyade birlikleri ile istikam birlikleri onlarca tank ve ZPT ve askeri iş makineleri ile birlikte konvoylar halinde Kilis'e geldi. Askeri konvoylar halinde Gaziantep üzerinden Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi. Havuzlubahçe Hudut Bölüğü Çobanbey Hudut Karakolu bölgesine giriş yaparak sınıra konuşlandırıldı. Askeri araçların konuşlandığı bölgenin Suriye'nin Çobanbey Kasabası ile RAİ bölgesinin Türkiye tarafı olduğu bildirildi. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu askerleri de otobüsler ile Elbeyli sınır hattına getirildi.

