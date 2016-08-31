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Tat’da noktasına roketatarlı saldırı

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 00:11
Tatvan’da polis noktasına roketatarlı saldırı
Tatvan’da polis noktasına roketatarlı saldırı

'in Tat İlçesi girişinde bulunan kontrol noktasına PKK'lı teröristler, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

lerin de karşılık vermesi üzerine teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tat-Van Karayolu uzerinde bulunan Karataş Mahallesi'nde meydana geldi.

Terör örgütü PKK mensubu bir grup, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasına önce roketatarla saldırdı, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Nöbet tutan polislerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı.

Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ AHMET ÇINAR'DAN AÇIKLAMA

Valisi Ahmet Çınar, "Güvenlik güçlerimizce saldırıya anında karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından teröristler bölgeden kaçtılar. Güvenlik güçlerimizce de bütün kaçış noktaları tutuldu" dedi.