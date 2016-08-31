Tatvan’da polis noktasına roketatarlı saldırı

Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Polislerin de karşılık vermesi üzerine teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tatvan-Van Karayolu uzerinde bulunan Karataş Mahallesi'nde meydana geldi.

Terör örgütü PKK mensubu bir grup, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasına önce roketatarla saldırdı, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Nöbet tutan polislerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı.

Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ AHMET ÇINAR'DAN AÇIKLAMA

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "Güvenlik güçlerimizce saldırıya anında karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından teröristler bölgeden kaçtılar. Güvenlik güçlerimizce de bütün kaçış noktaları tutuldu" dedi.