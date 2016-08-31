Terör örgütü alfabede harf bırakmadılar

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması YDGH'nin kamufle olmak için geçen ay isim değiştirerek DGİ adı altında toplanan mensuplarına yönelik İstanbul'daki şok baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçen ay YDGH (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) olan ismini kamufle olmak için DGİ (Devrimci Gençlik İnisiyatifi) olarak değiştirip yeniden bir yapılanmaya giden PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının faaliyetlerinin ve yapılanmasının deşifre edilmesi için geçtiğimiz günlerde teknik ve fiziki çalışma başlattı.

YDG-H'NİN EGE BÖLGE SORUMLUSU YAKALANDI!

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalarda, İstanbul'u poliste olduğu gibi A, B ile C bölgelerine ve 40 alana bölüp yeniden bir yapılanmaya ve eylem planlamasına gittiği belirlenen örgütün 7 ilçedeki sorumları tespit edildi. TEM ve İstihbarat şube ekipleri, bu bölge sorumlularına yönelik şok baskınlar düzenledi. 11 Ağustos'taki baskınlarda aralarında bölge ve alan sorumlularının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. 20 günlük sorgunun ardından şüpheliler önceki gün adliyeye sevkedildi. Alan, bölge ve eylem sorunlusu olan 16 şüpheli tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÜLEN KİTAPLARI VE SİLAHLAR



Geçen yıl, MİT-Emniyet ortak çalışmasında Suriye'den yurda kaçak giren bir PKK kuryesi yakalanmıştı. Kuryede, örgütün gençlik yapılanması ve eylemsel faaliyetlerine yönelik şema ve bilgilerin bulunduğu bir hafıza kartı ele geçmişti. Buradaki bilgiler ışığında emniyet birimleri 30'un üzerinde kişiyi gözaltına alıp, birçok kişiyi deşifre edince örgüt yeni bir yapılanmaya gitti. Örgüt, sözde gençlik yapılanmasının hem ismini hem de alan ve bölge sorumlularını değiştirdi. Bu yeniden yapılanmayı da istihbarat kaynaklarının yardımıyla deşifre eden İstanbul polisinin örgüte yönelik operasyon ve takipleri devam ederken dün sabaha karşı örgütün sokak eylemcilerine yönelik düzenlenen farklı bir operasyonda ise 20 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen ve 12'si tutuklanan örgüt mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda ise FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yazdığı 2 kitap ile 2 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

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