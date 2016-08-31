TSK'dan Suriye'de hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Cerablus'ta devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, akşam saatlerinde Kulliyah bölgesinde icra edilen hava harekatı sonucunda tespit ve teyit edilen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DAEŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü anımsatıldı.

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Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ile BM'nin DAEŞ'le mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterilen söz konusu harekatın 7'nci gününde (30 Ağustos 2016), 20.20 - 21.00 saatleri arasında Suriye Kulliyah bölgesinde icra edilen hava harekatı sonucunda tespit ve teyit edilen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuş ve imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.