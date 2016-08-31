ARKADAŞINA GÖNDER Üniversiteli kızları taciz ettiği öne sürülen 70 yaşındaki kişi gözaltına alındı
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Üniversiteli ı taciz ettiği öne sürülen 70 yaşındaki kişi gözaltına alındı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 07:02 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 07:13
Üniversiteli kızları taciz ettiği öne sürülen 70 yaşındaki kişi gözaltına alındı
Üniversiteli kızları taciz ettiği öne sürülen 70 yaşındaki kişi gözaltına alındı

'ın Nazilli İlçesi'nde, arkadaşlarıyla buluşmaya giden iki üniversite öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki A.B., gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstasyon Meydanı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşmak için bir kafeteryaya giden üniversite öğrencisi iki genç kızı takip eden, A.B., iddiaya göre, "Benimle birlikte olur musunuz, ne kadar para isterseniz veririm" dedi. Bu sözler üzerine , çığlık atıp yardım istedi.

DEVRİYE GEZEN POLİS KIZLARIN YARDIMINA YETİŞTİ

Bu sırada devriye görevi yapan polisleri, olaya müdahale edip A.B.'yi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen A.B.'nin ilk ifadesinde iddiaları kabul etmediği belirtildi.