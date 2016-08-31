Ünlü iş adamı Metehan Kavuk yakalandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklama kararı verilen iş adamı Metehan Kavuk yakalandı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik operasyonda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklama kararı verilen iş adamı Metehan Kavuk yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Metehan Kavuk, savcılığın itirazı üzerine mahkemenin verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı uyarınca Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kavuk'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında aralarında mahkemeye sevk edilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un oğlu Metehan Kavuk ve Karakaş Atlantis Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karakaş'ın da bulunduğu 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.
5 zanlı yeniden gözaltına alınırken 1 iş adamını arama çalışmaları sürüyor.