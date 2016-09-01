AB'den darbe özrü: Gerekli tepkiyi veremedik

Başbakan Binali Yıldırım ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundular. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile ilgili AB olarak gerekli tepkiyi veremediklerini ifade eden Schulz, "15 Temmuz sonrası AB'den yeterince destek gelmediğine yönelik eleştirileri dinledim, gerekli tepkiyi veremedik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ortak açıklama düzenledi.

AP Başkanı Martin Schulz'un açıklamalarından önemli başlıklar şöyle oldu:

"15 TEMMUZ SONRASI GEREKLİ TEPKİYİ VEREMEDİK"

15 Temmuz'da tüm bir ülkeye yapılan saldırıyı izledik. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın çağrısına halk kulak verdi. 15 Temmuz sonrası AB'den yeterince destek gelmediğine yönelik eleştirileri dinledim, gerekli tepkiyi veremedik. Bilmediğimiz konuları öğrenme şansımız oldu.

GEREKLİ TEPKİYİ VEREMEDİK

FETÖ ve bu devlet darbesi yapmak isteyen asker içerisindeki bir kanattan bahsetti Sayın Yıldırım. Çok teşekkür etmek istiyorum zira bu konuyu bu kapsamla bilmiyorduk. Gerekli tepkiyi veremedik. Bugünden baktığımızda, AB – Türkiye ilişkilerinin istikrar içinde kalmasına çalışmalıyız.

Son derece çirkin şekilde saldırılara maruz kalan bir ülke Türkiye. Türkiye bize güvenliğiyle ilgili soru sormakta haklı. Son derece çirkin bir terörle karşı karşıya olan bir ülkeden söz ediyoruz. Kapsamlı sorunlar listesi hakkında konuştuk. Terörle mücadelede değişiklik olmazsa elimiz kolumuz bağlı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasından öne çıkan satırlar ise şöyle:

Sayın Schulz'a darbe girişimi sonrası beklediğimiz gür sesi duymadığımızı ifade ettik. Aradan geçen zaman içerisinde gerçekler ortaya çıkınca bu örgütün ülkemiz için ne kadar büyük bir tehdit olduğu bugün daha iyi anlaşıldı.

60 yıl geride kaldıktan sonra bundan sonraki yol haritasının güzergahı net bir şekilde Türk milleti görmek istiyor. Bu konuda 64. hükümet döneminde başlatılan vize serbestisiyle ilgili bir takım hususlar konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

TERÖRLE MÜCADELE YASASINDA DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN DEĞİL

Geri kabul anlaşması ile ilgili gerçekleşmeyen maddeler üzerinde konuştuk. Şuan anlaşılamamış gibi görünen terörle mücadele yasasıdır. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadele içindedir. Biz bunun sadece Türkiye değil dünyanın güvenliği ile de ilgili.

Bu konunun gelişen şartlar çerçevesinde ele alınmasının elzem olduğunu ifade ettik. Bunun dışında Avrupa ilgili yolculuğumuzda her hangi bir kafa karışıklığı yaşamadığımızı ifade ettim.

SORU-CEVAP

SALİH MÜSLİM'İN AP'DE AĞIRLANMASI

Bahsettiğiniz kişinin AP'de olduğu bilgisini bugün burada aldım. Bu şahsi bir ziyarettir. Bir üye bu beyefendiyi davet etmiştir. Bu benim çalıştığım kurumu bağlayıcı değildir. AP'yi hiçbir şeye mecbur bırakmaz bu ziyaret. Ben şaşırdım. Kendisini davet etmezdim. AP'de ifade ettiği görüşler de kendi özel görüşlerdir.

"ÇOK ŞEREFLİ BİR DAVRANIŞ"

Darbenin boyutlarını gördük.. Burada tutuklamaların bu kadar çabuk tespit edilmesi bizi düşündürdü. Şiddetle dolu darbe denemesinin üzerinden 24 saat geçmeden çok sayıda tutuklamalar yapıldı. Biz bunu sorduk. Bu soruların cevaplarını aldık. Ben ve birçok meslektaşım en katı bir şekilde kınadık. Kendi halkına ateş eden bir orduyu sadece hor görebilirsiniz. O yüzden Cumhurbaşkanının çağrısına karşılık vatandaşların silahsız bir şekilde bu darbecilerin karşısına çıkması çok şerefli bir davranış...

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK MESAJI

Göçmen sorunu ile ilgili önemli adımlar attık. Yapılması gereken mali destekler yapılıyor. Türkiye'de göçmenlerle çok koordineli bir şekilde çalışılıyor. Teröre gelince... Silahsız masum insanları öldüren bir örgüt hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun en sert şekilde mücadele edilmesi gerekir. Bunun için Türkiye AB'den her türlü desteği almıştır.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN YİNE AYNI BAHANE

Türkiye ile AB arasındaki farklılıklar nedeniyle adım atılamıyor. Bu konuda karşılıklı olarak ne yapabiliriz ki süreç tekrar devam etsin. Terörle mücadele yasasında değişiklik yapılması gerekiyorki vize serbestisi konusunda adım atılabilsin.