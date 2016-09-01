Adil Öksüz'ün yeni fotoğrafı bulundu!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen ve “Akıncı’ya arazi bakmaya gittiğini” savunup serbest bırakılan FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” Yrd. Doç. Adil Öksüz’ün İstanbul’daki ev aramasında, Öksüz’ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren o fotoğraflardan birine ulaşıldı. Öksüz, 90 yıllarda Türkiye'de çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, FETÖ elebaşı Gülen'in dizinin dibinde oturuyor. Fotoğrafta, ismi henüz öğrenilemeyen başka bir kişi de bulunuyor. Fotoğraftakilerin dua ettikleri görülüyor.

FETÖ'NÜN KODLARI: ADİL ÖKSÜZ

EN SON SAKARYA OTOBANINDA GÖRÜLDÜ!

Öksüz'ün serbest bırakıldığı ortaya çıkınca, ilgili hâkim hakkında soruşturma başlatılmıştı. Öksüz, son olarak kendisine ait araçla Sakarya Otobanı'nda güvenlik kameralarına takılmıştı. Sakarya'da yaylalarda arama çalışmaları devam ederken, Öksüz'ü evinde sakladığı belirlenen 3 kişi tutuklanmıştı. - Habertürk -

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYINVALİDESİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI