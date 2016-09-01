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Baransu'nun çocukları babalarının soyadını reddettiler

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 15:05 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 15:40
Baransu'nun çocukları babalarının soyadını reddettiler
Baransu'nun çocukları babalarının soyadını reddettiler

Balyoz davasındaki kumpas soruşturmasında tutuklanan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı isimler arasında adı geçen, gazeteci Mehmet Baransu'nun 11 ve 5 yaşındaki çocuklarının annelerinin soyadını almaları için Çağlayan Adliyesi’ndeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Sultansu, çocukların velayetleri kendisinde olan anneleri Esra Konur’un oluruyla soyadı değişikliği talebiyle mahkemeye başvurduklarını söyledi.

11 ve 5 yaşlarında olan Baransu'nun iki çocuğu için açılan davayı üstlenen Sultansu, çocukların soyadlarından ötürü girişiminden sonra çevreleri tarafından baskıya uğradıklarını söyledi. Sultansu, çocukların velayetleri kendisinde olan anneleri Esra Konur'un oluruyla soyadı değişikliği talebiyle mahkemeye başvurduklarını söyledi.

DAVA BİRKAÇ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK!

Avukat Murat Sultansu, dava dosyasında Mehmet Baransu'nun çocukları H.B.B. (11) ile D.B.B.'nin (5) kendi istekleriyle böyle bir karar aldıkları yönünde belge sunduklarını belirtti. Çocukların bu gelişme üzerine yasal temsilcileri olan anneleri Esra Konur ile birlikte mahkemeye başvurarak 'Baransu' soyadlarının 'Konur' olarak değiştirilmesini talep ettiğini ifade eden Murat Sultansu, davanın birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi.

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