Bekçilik sınavını kazandı, terör saldırısında şehit oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bekçilik sınavını kazanan Ercan Gültekin, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, girdiği bekçilik sınavını kazanan Ercan Gültekin(28), terör örgütü PKK üyelerinin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere açılan bekçilik sınavını kazanan Gültekin, Tepebaşı Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Gültekin ile yanında bulunan M.A. yaralandı.

Gültekin, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralanan M.A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.