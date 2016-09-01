Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 öğretmenden 18’i tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan 26 öğretmen ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 26 öğretmenden Niyazi Küçük, Yusuf Yüzden, Recep Batur, Nadir Akdemir, Mustafa Güneş, Kadir Özkangül, İrfan Çalışır, Halil İbrahim Atilla, Fatih Yaman, Fatih Özdemir, Faruk Duran, Abdurrahman Emel, Dursun Yalçın, Dilek Eker, Bilgin Çelik, Hidayet T., İmdat K. ile ismi öğrenilemeyen bir öğretmen tutuklandı. Mahkeme diğer 8 öğretmenin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Tutuklanan 18 öğretmenin cep telefonlarından FETÖ üyelerinin mesajlaşmak için kullandığı By Lock programının çıktığı ve bazı yazışmaların bulunduğu ifade edildi.