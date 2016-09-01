"Bu millete yönelecek her tehdide karşı bütün kurumlar ayaktadır"

İstanbul Valisi Şahin, "Bu millete, bu devlete yönelecek her türlü tehdidin karşısında bütün kurum ve kurumlarıyla bu ülke dimdik ayaktadır. Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bu millete, bu devlete yönelecek her türlü tehdidin karşısında bütün kurum ve kurumlarıyla bu ülkenin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik. Ama burada en kritik görevlerden birisi de adliyelerimize düştü ve bu görevi başarıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bir daha bu ülke, bu tür ihanetlerle muhatap olmaz, karşılaşmaz." dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Adalet sarayının E Blok zemin katında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'MİLLETE YÖNELECEK HER TEHDİDE KARŞI BÜTÜN KURUMLAR AYAKTADIR'

Vali Şahin, törendeki konuşmasında, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, herhangi bir kötü olayın yaşanmadığı, adaletin gerçek anlamda tahakkuk ettiği bir adli yıl diledi.

Bu yıl hizmete geçen Bölge Adliye Mahkemeleri'nin de hayırlı olmasını dileyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millete, bu devlete yönelecek her türlü tehdidin karşısında bütün kurum ve kurumlarıyla bu ülke dimdik ayaktadır. Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik. Ama burada en kritik görevlerden birisi de adliyelerimize düştü ve bu görevi başarıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bir daha bu ülke, bu tür ihanetlerle muhatap olmaz, karşılaşmaz. Bir millet nasıl ayağa kalkarmış tüm kurum ve kuruluşlarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, fert fert her bir insanıyla bir millet nasıl direnirmiş onu gösterdik. Bir tarih yazdık. İnşallah bundan sonra bu işe tevessül etmek isteyenler, 40 defa düşünecek, bin defa düşünecek ondan sonra harekete geçebilecekse geçecektir. Ama inşallah bizler bir millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, yargımızla, idaremizle ve milletimizle hep beraber, bu milletin tarihine yakışır bir şekilde istikbalini de hazırlamış olacağız."

"BU MEMLEKETİ FETÖ'YE ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2016-2017 adli yıl açılışına çok daha mutlu girmeyi arzu ederdik. Yine de mutluyuz, vatan sevgisinden dolayı mutluyuz. Çok ciddi sıkıntılarımızın olduğunun millet olarak da bilincindeyiz. Bu sıkıntıları el birliğiyle birlik ve beraberliğimizi koruyarak aşacağız. Gerek yargı içerisinde gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla hepimiz özverili bir şekilde çalışarak ve gereken fedakarlıklar neyse gerekirse canımızı vermekse onu da vererek, bu memleketi FETÖ diye tabir edilen terör örgütüne asla ve asla teslim etmeyeceğiz."