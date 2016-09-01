CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay'da yasa dışı yollarla durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın "Tutuklandık" isimli kitabında, görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini" yazması ve araştırma sonucunda bu kişinin Enis Berberoğlu olduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, konuya ilişkin Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi TBMM'ye gönderdi. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Berberoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, söz konusu davanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine ilişkin savcılığın talebini de kabul etti. Bu kararın ardından iddianame ve ekindeki dosyalar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

CHP'Lİ BERBEROĞLU'NA MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNDEN FETÖ DAVASI

İddianameden

İddianamede, Can Dündar'ın kitabında ve tahliye olduktan sonra köşesinde, "görüntüleri flash disk içinde solcu bir milletvekilinden aldığını" yazdığı, bunun üzerine Dündar'ın telefon kayıtları incelenerek, HTS verilerinden görüştüğü kişinin 26. Dönem CHP Milletvekili Enis Berberoğlu olduğu ve görüşmenin de 21 saniye sürdüğü belirtiliyor.

Enis Berberoğlu'nun "devlet sırrı" niteliğindeki görüntüleri kimden temin ettiğinin bilinmediği, 27 Mayıs'ta verdiği Can Dündar'ın görüntüleri 29 Mayıs'ta Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı kaydedilen iddianamede, Berberoğlu'nun, "MİT tırları olayının flash diske alınmış görüntülerini, devlet sırrı olduğunu bile bile Can Dündar'a verdiği, bu eylemi ile sır niteliğindeki bilgilerin ifşası suçunu işlediği" aktarılıyor.

CASUSLUKTAN YARGILANACAK

Berberoğlu'nun ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve evrakın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlandırılmasını talep ettiği kaydedilen iddianamede, sanık Berberoğlu'nun ifadesinin inandırıcılıktan uzak olduğu vurgulanıyor.

Sanık hakkında dava açılması için yeterli delillerin bulunduğu, FETÖ örgütüne üye olduğu bilinmemekle birlikte yardımı içeren harekette bulunduğu belirtilen iddianamede, Berberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.