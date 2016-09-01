Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mekan milletin ve devletin mekanıdır

2016-2017 Adli Yıl Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz bu mekân milletin ve devletin mekanıdır" dedi. Yenikapı ruhunun devamına verdiği öneme de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer kurumların temsilcilerine de Yenikapı ruhuna uygun hareket etmelerini diliyorum. " dedi. Batı'nın 15 Temmuz'dan sonraki 'endişeliyiz' açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yaptığınız terbiyesizlik değil mi?" dedi.

2016-2017 Adli Yıl Açılış Töreninin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milletin evine hoşgeldininiz. Bu adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususa açıklık getirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir parçasıdır. Bu mekan devletin ve milletin mekanıdır.

Ankaramızda bile böyle büyük toplantıları yapabilecek salonlarımız yoktu. Daha yeni yapıldı. Bu eksikliğin giderilmesi bizim için önemliydi. Bir opera binası bile yoktu. Bu bina bir opera binası işlevi de görebilecek bir yapıya sahiptir. Yargıtay Başkanımız adli yıl açılış töreninin burada yapılmasaydı, diğer alternatif belki de bir otelin eksi 2. kattaki salonu olacaktı.

"Bu mekan devletin ve milletin mekanıdır"

YENİKAPI RUHUNA UYGUN HAREKET ETMELERİNİ DİLİYORUM

Bugün bu toplantıya iştirak eden sayın Başbakana ve sayın Bahçeliye ve tüm davetlilere şükranlarımı sunuyorum ve milletin evine hoşgeldiniz diyorum.

Diğer kurumların temsilcilerine de Yenikapı ruhuna uygun hareket etmelerini diliyorum.

"Yenikapı ruhuna uygun hareket etmelerini diliyorum"

BU MİLLET SORUMLULUĞUMUZU ARTIRAN BİR MİLLET

Artık milletimizin birliğe beraberliğe dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 15 Temmuz'da destan yazan milletimize ne yapsak minnetimizi ifade edemeyiz. Bu millet sorumluluğumuzu çok daha fazla artıran bir millet.

15 Temmuz'dan sonra sorumluluklarımızı hep birlikte yerine getireceğiz. Dünyada istiklali ve istikbali için silahların karşısına çıkabilecek başka bir millet var mıdır?

"Bu millet sorumluluğumuzu çok daha fazla artıran bir millet"

YARGI, 15 TEMMUZ'DA KAPILARIN ARKASINA GİZLENMEMİŞTİR

15 Temmuz gecesi sınavı veren en başarılı kurumlarımızdan biri de Adalet makamımızdır. Yargı olarak hukuk olarak gereği neyse yapılacaktır yaptıklarınız hukuka aykırıdır demiş kapıların arkasına gizlenmemişlerdir.

Kutlu mücadele tarihe altın harflerle yazılmıştır. Gençlerimiz 15 Temmuz'da kendi destanlarını yazdılar. Bayrağımızın karşısına bazı paçavralar çıkardılar. Tüm operasyonlar bu ülkede bunların olamayacağına dair operasyonlardır.

"Yargı, 15 Temmuz'da kapıların arkasına gizlenmemiştir"

79 MİLYONLUK BİR ORDUMUZ VAR

Tekrarlıyorum.. Bu millete kötü niyet besleyenler bilsinler Türkiye 79 milyonluk bir orduya sahiptir. Devletin içinde devlet olmaz. Birileri bu hevese kapıldılar. 40 yıldır bunun hesabındaydılar.

O gece verdiğimiz şehitlerimizin 68'i asli işi güvenlik olan şehitlerimizdir. Diğerleri sivil halktır.

Yasama Yürütme Yargı.. görev bundan sonra hepimizde... 15 Temmuz'dan öncesi başkadır, sonrası başkadır. Şahsım dahil kendini siyasi hırsa kaptıranlar o an açıp 15 Temmuz şehitlerinin listesine baksınlar. Orada gördüğümüz fedakarlık bizi kendimize getiremiyorsa hepimize yazıklar olsun.

Bu millet ne asil bir millet! Ya Rabbi sana hamdolsun bizi böyle bir milletle haşrettin.

FETÖ sadece ve sadece kendi mensuplarının çıkarlarını gözeten bir yapı olmaları sebebiyle zaten milletin gönlünde mahkum olmuşlardı. Madem dünya adalet üzerine dönmektedir. Size düşen adaletin en güzel şekilde yerine gelmesini sağlamaktır.

BU TERBİYESİZLİK DEĞİL Mİ?

Bakınız o gece 30 küsür kişi darbecilerden öldü. Fakat 241 kişi darbe karşıtı direnenlerden şehit oldu. Demek ki biz kalkıpta güvenlik güçlerimize bunların hepsini vurun demedik.

Ey Dünya sen bizi hangi gözle görüyorsun! Kalkıpta endişe ediyoruz diyorsunuz. Bu terbiyesizlik değil mi? Biz hukuk içerisinde süreci yürütüyoruz. Bir an önce hakettikleri cezayı almaları için uğraşıyoruz.

Yeni adli yılda adalet teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan hakimlerin, savcıların elbette avukatlarımızın adaleti tesis etmek için daha çok çalışacaklardan şüphemiz yok. FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan hakim ve savcıların zaafiyete yol açmayacağına inanıyorum. Bu duygularla çalışmalarınızda başarılar diliyorum.