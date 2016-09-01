Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Dünya sen bizi hangi gözle görüyorsun

2016-2017 Adli Yıl Açılış Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ardından Batı'nın endişe duyuyoruz" şeklinde açıklamalarını da sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Ey dünya sen bizi hangi gözle görüyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz kanlı darbe girşimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece 30 küsür kişi darbecilerden öldü. Fakat 241 kişi darbe karşıtı direnenlerden şehit oldu. Demek ki biz kalkıpta güvenlik güçlerimize bunların hepsini vurun demedik. Ey Dünya sen bizi hangi gözle görüyorsun! Kalkıpta endişe ediyoruz diyorsunuz. Bu terbiyesizlik değil mi?" dedi.

BU TERBİYESİZLİK DEĞİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: Bakınız o gece 30 küsür kişi darbecilerden öldü. Fakat 241 kişi darbe karşıtı direnenlerden şehit oldu. Demek ki biz kalkıpta güvenlik güçlerimize bunların hepsini vurun demedik. Ey Dünya sen bizi hangi gözle görüyorsun! Kalkıpta endişe ediyoruz diyorsunuz. Bu terbiyesizlik değil mi? Biz hukuk içerisinde süreci yürütüyoruz. Bir an önce hakettikleri cezayı almaları için uğraşıyoruz.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCESİ DE SONRASI DA BAŞKADIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra bizim çok daha farklı çalışmamız lazım. Hiçbirimizin ülkemizin ve milletimizin çıkarları, ihtiyaçları dışında bir kritere göre hareket etme hakkı yoktur. 15 Temmuz'dan öncesi başkadır, sonrası bir başkadır. Öyle olmak zorundadır. Şahsım dahil, kendini siyasi veya bürokratik hırsa kaptıranlara tavsiyem; böyle anlarda hemen açıp 15 Temmuz şehitlerinin listesine bakmalarıdır."

BU HAİN YAPIYI ASIL KAHREDEN...

Sözlerine "FETÖ denilen hain yapıyı kahru perişan eden nedir biliyor musunuz?" şeklinde devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Söz sahibi, güç sahibi oldukları her yerde sergiledikleri adaletsizliklerdir, merhametsizliklerdir. Bunu yaptılar, sadece ve sadece kendi mensuplarının çıkarlarını gözeten, diğer herkesin hakkını, hukukunu yok sayan anlayışları sebebiyle FETÖ, milletimizin gönlünde zaten mahkum olmuştu. Emniyet teşkilatımızın, adliye teşkilatımızın yaptığı iş milletin gönlündeki bu manevi mahkumiyeti şimdi vicahiye çevirmektir."