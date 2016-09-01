Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anlaşmayı onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in tatile girmeden yasalaştırdığı kanunlar arasında bulunan, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir adım olarak kabul edilen tarihi anlaşmaya ilişkin kanunu onayladı. Erdoğan tarafından da Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna göre İsrail, Mavi Marmara olayında yakınlarını kaybeden ailelere tazminat olarak 20 milyon dolar ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında, Mavi Marmara olayın nedeniyle İsrail adına hareket eden ya da İsrail vatandaşları hakkında Türkiye'de bir cezai yaptırımda bulunulmayacak.



Erdoğan, Türkiye-İsrail Anlaşması'nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"u da onayladı.



Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek G-20 zirvesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da görüşeceği öğrenildi.



TÜSİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ayrıca Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cha Kon II dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine AB'den en net tavrı koyan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi ve İsveç Dışişleri eski Bakanı Carl Bildt'i de kabul etti. Konuk bakan, AB'nin FETÖ'cü darbe girişimine tepki vermemesini eleştirmiş ve "Avrupa, Erdoğan'ı savun" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.