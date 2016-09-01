Önceki akşam görevden ayrıldığı duyurulan Efkan Ala'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

G20 Zirvesi için Çin'e giden CumhurbaşkanıErdoğan Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Efkan Ala'nın görevden ayrılmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan Ala'yla ilgili şunları söyledi:

"Ortaya sunmuş olduğu tezler haklı. Sayın Efkan Ala bu süreç içerisinde istifasını vermek suretiyle değişim yapıldı. Ne Efkan Ala kardeşimizde bir sıkıntı söz konusudur, ne de ona yönelik herhangi bir olumsuzluğu söylemeye ne sayın Başbakan'ın ne de benim söylemek haddimize değildir. Bunlar bizim dava arkadaşımızdır. Bu yolculuk esnasında performans kaybı diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Aradan bir müddet geçer farklı bakanlıklarda da olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Efkan Ala' açıklaması