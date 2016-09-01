DAEŞ'in bombacı organizatörleri yakalandı

Çok sayıda bombalama olayının planlayıcısı olarak aranırken girdiği çatışmada kendini patlatan DAEŞ’in sözde Türkiye Sorumlusu Yunus Durmaz’ın kızkardeşi, eniştesi ve örgütün bombacısı Gaziantep’te yakalandı. Zanlılardan ikisinin aranılanlar listesinde olduğu ve üzerlerinde 20 kilogram TNT, 3 adet el bombası, 7 canlı bomba yeleği ile çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi.

Diyarbakır HDP mitingi, Suruç, Ankara Garı, İstanbul Taksim ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıları örgütünü kırmızı bültenle aranırken ölü ele geçirilen Yunus Durmaz ile birlikte planladıkları belirlenen Durmaz'ın kız kardeşi, eniştesi ve bir kişi Gaziantep'te yakalandı. Zanlılardan ikisinin aranılanlar listesinde olduğu ve üzerlerinde 20 kilogram TNT, 3 adet el bombası, 7 canlı bomba yeleği ile çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi.

YUNUS DURMAZ KALDIĞI EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA KENDİNİ PATLATMIŞTI



5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır'da yapılan HDP mitinginde yapılan ve faili olarak Orhan Gönder'in yakalandığı bombalı eylem ile Şanlıurfa-Suruç, Ankara Garı, İstanbul Taksim ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze yapılan bombalı araç saldırısının azmettiricisi ve planlayıcısının Yunus Durmaz olduğu tespit edilmiş, zanlı 19 Mayıs tarihinde saklandığı eve yapılan operasyon esnasında üzerindeki canlı bomba yeleğini patlatarak kendini patlayıcı yelekle imha etmiş ve ölü olarak, beraberinde mavi bültenle aranan kardeşi Hacı Ali Durmaz ise canlı olarak yakalanmıştı.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDELER



Olayları aydınlatmak için örgütle ilgili oldukları gerekçesiyle farklı tarihlerde yakalanan bazı kişilerin evlerinde yapılan aramalarda Yunus Durmaz ile birlikte faaliyetleri planladıkları tespit edilen ve İçişleri Bakanlığınca aranan teröristler listesinde Gri kod ile aranan Talha Güneş ve Turuncu kod ile aranan Abdulmuttalip Demir adlı şahıslarla ilgili izlere rastlandı.

DURMAZ'IN ENİŞTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Yapılan istihbari çalışmalarda örgütün sözde Türkiye eylem sorumlusu olan ve ölü olarak ele geçirilen Yunus Durmaz'ın kız kardeşi Gamze Demir'in örgüt içerisinde güvendiği ve birlikte hareket ettiği Abdulmuttalip Demir ile evli olduğu, örgütün kimyacısı ve bombacısı olarak bilenen Talha Güneş'in Demir çiftiyle irtibata geçtiğinin anlaşılması üzerine Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya mahallesindeki bir eve operasyon düzenlendi.



EYLEM YAPAMADAN YAKALANDILAR

Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olan Talha Güneş, Abdulmuttalip Demir ve Gamze Demir'in kaldıkları adreste, 20 kilogram TNT, 7 adet canlı bomba yeleği, 3 adet el bombası, bir adet Glock marka tabanca ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yakalandı.

ARANANLAR LİSTESİNDELER

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan aranan teröristler listesinde Turuncu kod ile aranılan ve başına 600 bin lira ödül konulan Demir ve eşi ile Bakanlığın arananlar listesinde gri kod ile aranılan ve başına 300 bin lira ödül konulan Talha Demir, gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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