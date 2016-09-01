ARKADAŞINA GÖNDER Diyarbakır'da polis, DTK binasında arama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da , DTK binasında arama yaptı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 06:47 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 07:42
Diyarbakır'da polis, DTK binasında arama yaptı
Diyarbakır'da polis, DTK binasında arama yaptı

'da ekipleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında arama yaptı. Aramada, bazı , afiş ve posterlere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece DTK binasına yönelik operasyon düzenledi. Çevresinde geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra içeri giren ekipleri, yaklaşık 2 saat süren bir arama yaptı. Arama haberi üzerine HDP milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp de binaya geldi.
Polisler, binada ele geçirilen , afiş ve posterleri incelenmek üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.