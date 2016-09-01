Diyarbakır'da polis, DTK binasında arama yaptı

Diyarbakır'da polis ekipleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında arama yaptı. Aramada, bazı belge, afiş ve posterlere el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece DTK binasına yönelik operasyon düzenledi. Çevresinde geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra içeri giren polis ekipleri, yaklaşık 2 saat süren bir arama yaptı. Arama haberi üzerine HDP milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp de binaya geldi.

Polisler, binada ele geçirilen belge, afiş ve posterleri incelenmek üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.