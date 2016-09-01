ARKADAŞINA GÖNDER Emniyet abisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Emniyet abisi tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 10:28 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 10:29
Emniyet abisi tutuklandı
Emniyet abisi tutuklandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "emniyet abisi" olduğu belirtilen bir kişi ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün "emniyet abisi" olduğu öne sürülen Erdem Ayyıldız ve 4 MKEK çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ayyıldız, 20 Ağustos'ta 'da gözaltına alınmıştı.