Emniyet abisi tutuklandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "emniyet abisi" olduğu belirtilen bir kişi ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün "emniyet abisi" olduğu öne sürülen Erdem Ayyıldız ve 4 MKEK çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ayyıldız, 20 Ağustos'ta Erzincan'da gözaltına alınmıştı.