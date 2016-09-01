FETÖ kaset komplosunu böyle kurmuş

FETÖ kaset komploları için KOM bünyesinde özel bir ekip oluşturmuş. Bu ekip çilingir eğitimini Hollanda’da almış. Sivil kökenli çilingirlerin açtıkları kapıların parası ise emniyetin örtülü ödeneğinden karşılanmış. Aynı ekip Deniz Baykal'a da komplo kurmuş

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal başta olmak üzere siyasetçiler, bürokratlar ve emekli TSK mensuplarına yönelik ortaya çıkarılan kaset komplosunda görev alan çilingir polislere Hollanda'da eğitim verildiği ortaya çıktı. Sivil kökenli çilingirlere ise, açtıkları kapılar karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanlığı (İDB) bünyesindeki "örtülü ödenek"ten harçlık verildiği tespit edildi. Gizli kayıt şebekesinin Baykal'ın Angora Evleri sitesindeki evine de gizli kayıt cihazları yerleştirdiği tespit edildi.

KASET KOMPLOSU MAĞDURLARINA ULAŞILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kaset komplosu" soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Savcı Alpaslan Karabay'ın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) önemli bulgulara ulaştı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, soruşturma için KOM Dairesi'nde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, soruşturma boyu kaset komplosu kurbanı olan siyasiler ve bürokratlar ile emekli askerlere ulaştı.

BAYKAL, ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

30 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Daha sonra alınan ifadelerle birlikte evlere giren çilingirleri tespit eden polis, detaylı çalışmalar sonucu EGM İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görev yapan ve kaset komplosu operasyonlarında görev alan polislere ulaşmayı başardı. Çok gizli yürütülen soruşturmada her iki birimde görev yapan yaklaşık 30 kişiden oluşan ekibin, hedef seçilen siyasilere ve diğer kişilere yönelik önce sahte isim ve ihbarlar sonucu mahkemeden "önleme dinlemesi" izni alarak ilişkilerini ve rutin hayatlarının mercek altına aldıkları anlaşıldı. Daha sonra elde edilen bilgiler ve telefon dinleme ile izleme sistemlerinin kullanarak hedef kişilere ait adresleri belirleyen gizli kayıt ekibinin, bu adreslere özel çalışmalar yaptıkları anlaşıldı.

KAMERALI VAZOLAR

Bu adreslere gizli kamera yerleştirilmesi sırasında evde yapacakları çalışmalarda yakalanmamak için hedef kişilerin telefonlarına ait HTS kayıtlarının takip edildiği ortaya çıkarıldı. Bu takiplerde hedef kişilerin genellikle yatak odalarına gizli kameraların yerleştirildiği anlaşıldı. Gizli kameraların, hedef kişinin bulunduğu ya da bulunacağı eve önceden çilingir yardımıyla giren istihbarat ekibinin, gizli çekim yapılacak evin bölümlerinin fotoğrafladığı ve sonra çoğunluğu EGM İstihbarat Dairesi'ndeki özel atölyelerde imal edilen gizli kamera sistemi yerleştirilmiş saksı, televizyon, vazo benzeri eşyaların gerçeği ile fotoğraflarda görülen yerlere konulduğu belirlendi.

SAVCILIK: BAYKAL KASETİNİN SORUMLUSU FETÖ

POLİSLERİ HOLLANDA'YA ÇİLİNGİR EĞİTİMİ ALMAYA GÖNDERMİŞLER

Siyasilere yönelik kaset komplosunda "çilingir" olarak görev alan İstihbarat Dairesi'ndeki bazı polislerin de eğitim amacıyla yurt dışına gönderildiği ortaya çıktı. KOM Dairesi, soruşturma kapsamında Hollanda'da kapı kilidi açma eğitimi alan polislere ait Hollanda'daki eğitimde çekilen görüntülere de ulaştı.

"BAZI KAPILARIN AÇILMASINDA ZORLANILMASI ÜZERİNE ÖZEL EKBİN SİVİL ÇİLİNGİRLERİ DEVREYE SOKTUĞU DA BELİRLENDİ"

yrıca bazı kapıların açılmasında zorlanılması üzerine özel ekbin sivil çilingirleri devreye soktuğu da belirlendi. İfadeleri alınan sivil çilingirler girdikleri evlerin sahibini bilmediklerinin, polislerin kendilerini "devlet işi için kapı açtırmaya" çağırdığını anlattıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, sivil çilingirlere açtıkları kapılar karşılığında EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nca kullanılan "Örtülü Ödenek"ten ödeme yapıldığı saptandı.

Dosyada adı geçen vekillerin polise yardımcı olduğu, mağdur sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında hazırlanan dosyada Gülen bir numaralı sanık olarak yer aldı. Cemaatin emniyet imamı olarak bilenen Kozanlı Ömer ismiyle tanınan Osman Hilmi Özdil ise 2 numaralı sanık oldu.

BAYTOK VE BAYKAL'IN EVİ

Yapılan araştırmalarda Baykal'a yönelik yasadışı kamera kaydının eski CHP milletvekili Nesrin Baytok'un evinde yapıldığı kesinleşti. Kaydın yapıldığı eve giden soruşturma ekibi, kameranın nereye, hangi biçim ve şekilde, hangi açıyla kayıt yapıldığını ayrıntısıyla tespit etti. Baykal'ın halen ikamet ettiği Angora Evleri sitesindeki evine de kamera sistemi yerleştirildiği anlaşıldı. Soruşturma ekibi, hem çilingirlerin ifadelerinden hem de gözaltına alınan şüphelilere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarından Angora Sitesi'ndeki evde de çalışma yapıldığını kesinleştirdi. - Milliyet -