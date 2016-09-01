FETÖ’nün sesi Taş’a kelepçe

Twitter’da ve kapatılan Meydan gazetesindeki köşesinde örgüt tetikçiliği yapan şarkıcı Atilla Taş, Bursa’da bir dinlenme tesisinde yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Atilla Taş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdiği dinlenme tesisinde yakalandı. Savcılığın FETÖ/PDP soruşturmasında örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişi arasında bulunan şarkıcı ve Meydan gazetesi yazarı Atilla Taş iki gündür aranıyordu. Atilla Taş'ın, Bursa çevresinde olduğu belirlenince bu bölgedeki güvenlik birimleri de uyarıldı. Atilla Taş, saat 00.30 sıralarında otomobiliyle Bursa'dan İstanbul'a giderken, Gemlik çıkışında mola verdiği dinlenme tesisinde, Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyet'teki işlemlerin ardından Atilla Taş, gelen özel ekip tarafından saat 04.00'te İstanbul'a götürüldü. 'Ham Çökelek' şarkısıyla üne kavuşan 41 yaşındaki Atilla Taş, kapatılan Meydan gazetesinde yazılar yazıyordu. Öte yandan FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 isim arasında yer Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltı listesindeki diğer bir isim olan Mutlu Çölgeçen de dün yakalanarak İstanbul Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların isimleri şöyle: Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin, Ayhan Şimşek ve Atilla Taş, Mutlu Çölgeçen. Ayrıca Twitter'da "@mustafaselanik3" hesabından "Türkiye Gerçekleri" ismiyle paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen M.A., FETÖ/ PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



İŞTE HÂLÂ ARANAN 23 FETÖ TETİKÇİSİ

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan ve bir kısmının yurtdışına çıktığı tespit edilen, aralarında gazeteci ile akademisyenlerin olduğu 23 şüphelinin isimleri şöyle: Ergun Babahan, Eyüp Can Sağlık, Mehmet Yavuz Baydar, Erhan Başyurt, Abdülkerim Balcı, Asım Yıldırım, Önder Deligöz, Ali Selçuk Gültaşlı, Şemseddin Efe, Turhan Bozkurt, Yonca Kaya Şahin, Ali Yurttagül, Ayşe Özkalay, Can Bahadır Yüce, Celil Sağır, Faruk Arslan, Hasan Cücük, İbrahim Öztürk, Kemal Gülen, Mahmut Akpınar ile Prof. Dr. Osman Özsoy, İhsan Yılmaz ve Savaş Genç."