Hükümetten kabine değişikliği hakkında ilk yorum Bozdağ'dan geldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesi üzerine meydana gelen kabine değişikliği hakkında, “Ben Sayın Ala’nın bakanlıktan ayrılmasını medyadan öğrendim kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım ama nedenleri üzerine konuşma fırsatım olmadı. İçişleri Bakanlığı gibi bir görevi yapmak büyük şereftir. Sayın Ala’nın bu şerefi layıkıyla taşıdığına ben inanıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor" programına katıldı. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplayan Bozdağ, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesi üzerine kabinede meydana gelen revizyon hakkında açıklamalarda bulundu.

"EFKAN ALA ÇOK BÜYÜK BAŞARIYLA HİZMET ETTİ"

Efkan Ala'nın bakanlıktan ayrılmasını medyadan öğrendiğini söyleyen Bozdağ, "Öncelikle Sayın Ala için, yerine atanan Soylu için hayırlı olsun diyorum. Süleyman beyin yerine atanan Müzezzinoğlu için de hayırlı olsun diyorum. Üçü de çok değerli balkan arkadaşımız. Sayın Ala İçişleri Bakanlığı görevine atandığı günden bu güne çok önemli dönemlerde çok büyük bir başarıyla hizmetler yaptı. Milletimiz onun yaptıklarını görüyor, biliyor ve takdir ediyor.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA!

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GİBİ BİR GÖREVİ YAPMAK BÜYÜK ŞEREFTİR"

Ben Sayın Ala'nın bakanlıktan ayrılmasını medyadan öğrendim kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım ama nedenleri üzerine konuşma fırsatım olmadı. Bunlar takdir dönemleri memleketimizde İçişleri Bakanlığı gibi bir görevi yapmak büyük şereftir.

KABİNEDE REVİZYON!

"SOYLU'NUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sayın Ala'nın bu şerefi layıkıyla taşıdığına ben inanıyorum. Yerine gelecek Süleyman Soylu beyefendi de o da hakeza başarılı bir siyasetçi, devlet adamı ben onun da başarılı olacağına inanıyorum. Sayın Ala'yla yarın bir gün ayrıca konuşuruz ama şu anda benim de sizden daha fazla bilgim yok" ifadelerini kullandı.