İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala görevini Süleyman Soylu'ya devretti. Görevi bırakan Efkan Ala, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Efkan Ala'nın görevi bırakmasının ardından Süleyman Soylu, görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan eski İçişleri Bakanı Ala, "Bu görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza teşekkür ediyorum" dedi

Devir teslim töreninde konuşan Efkan Ala konuşmasında şunları kaydetti:

Öncelikle bu günü bize bahşeden yüce Allah'a şükürler olsun ve bu görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bu görevi yerine getirirken bana her zaman mesaileriyle destek olan mesai arkadaşlarıma müteşekkirim.

Şehit olan arkadaşlarımız var, gazi olan arkadaşlarımız var. Şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu görevi yerine getirirken desteğini esirgemeyen milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Meclis desteğinin halk desteğinin yanı başımızda hissedilmesi ayrıca önemlidir. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittiğimizde her zaman yanımızda hissettiğimiz parti teşkilatımıza da teşekkür ediyorum.

SAYIN BAKANIM YENİ GÖREVİNİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Aziz milletimize, bize yol gösteren, sıkıntılarımızda bir cümlesiyle içimizi rahatlatan ve meydanları kendi iradesine sahip çıkmak için dolduran aziz milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. bütün içtenliğimle sizin başarılı olmanızı temenni ediyorum. Milletimiz her türlü başarıya layık bir millettir.

Efkan Ala görev tesliminde konuştu

Görevi Efkan Ala'dan devralan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

Hukukun üstünlüğünden ve işleyen hukuk sisteminden hiçbir zaman ayrılmayan bir Türkiye tablosu 21. asrın bir özetidir.

Alın terini akıtandan sabahleyin Besmele çekerek kapısını açan esnafa kadar herkesin yarına ait iddiası vardır. Bu iddia huzurdur, yükselen Türkiye'dir. Biz bu ülkenin nöbetini tutarken şehit olanlar gibi bu milletin nöbetçileriyiz.

Önemli olan bize bu görevi tevdi edene ve aziz milletimize mahçup olmamaktır. Bu aziz millet ve Türkiye çok büyük bir sınavdan geçmektedir.

BİR TARAFTAN PKK BİR TARAFTAN DAEŞ...

Aziz ve asil milletimizin feraseti bu sınavı hem geçmişimizin onuruna yakışacak şekilde devam etmesini sağlamak hem de geleceğimize emin bir toprak parçası bırakmak üzere devam edecek.

Kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ortaya koyduğu çizgi şefkat ve merhametle buluşmak isteyen bütün dünyaya koyduğu bir çizgidir. Bu sınavın içinde terör örgütleriyle mücadele var.

Bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ mücadelesi Türkiye'nin gelişmişlik ve Türkiye'nin büyüme demokrasi haritasının en önemli mücadelesi olarak tarihimizde yerini alacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın.

FETÖ'DEN TEK BİR FERT KALINCAYA KADAR...

FETÖ terör örgütünden tek bir fert kalıncaya kadar, Türkiye bu beladan bu musibetten, bu alçaklıktan kurtulacaktır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararı, Hükümetimizin politikası ve milletimizin emridir.

Bu vesileyle büyük bir birikimi, büyük bir sorumluluğu, görev yaptığı dönem içinde hukuk, demokrasi çizgisini bir an için bırakmayan kıymetli dostumuz, mesai arkadaşımız, bu yükü beraber yüklendiğimiz Anadolu'nun güzel evladı Efkan Bey'den bu bayrağı teslim almak bizim için de büyük bir sorumluluktır.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ