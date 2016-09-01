İki savcının sinsi oyunu

MİT TIR’larıyla ilgili tutuklanıp, meslekten ihraç edilen savcı Ahmet Karaca ile KCK savcısı İsmail Aksoy’un, İsveç’e gidip, PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ı sorgulayarak TSK’yı yıpratmak istedikleri ortaya çıktı

Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili tutuklanıp, meslekten atılan eski Diyarbakır Özel yetkili Başsavcı Vekili Ahmet Karaca ile yine meslekten ihraç edilen KCK ana davası soruşturmasını yürüten İsmail Aksoy'un sinsi oyunu ortaya çıktı. İki savcının Diyarbakır'da görev yaparken Adalet Bakanlığı'nın imkânlarını kullanarak İsveç'e gidip, PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın ifadesini almak istedikleri belirlendi. Her iki savcının o dönemde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ceza ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde görevli FETÖ'cü bürokratın aracılığıyla, İsveç resmi makamlarından talepte bulunduğu ortaya çıktı. İsveç, Aygan'ın sığınma talebinden bulunmuş olması nedeniyle bu talebi reddetti. Bunun üzerine iki savcı "Sormak istediğimiz sorular var" dedi. İsveç makamları da "Soruları gönderin, biz soralım" dedi.



SORULARI İADE ETTİLER

Savcılar; ağırlıklı olarak TSK içinde görev almış rütbeli askerlerin yargısız infaz yaptığı, faili meçhul cinayet, suikast ve köy boşaltma gibi iddiaları içeren 70 soru yolladı. İsveç makamları bahse konu iddiaların çok ciddi olması ve soruların Türkçe'den tercüme edilmesinde sıkıntı olabileceği gerekçesiyle soruları iade etti. İki savcı ardından Aygan'ın Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Ancak İsveç bu talebi de geri çevirdi. Her iki savcının, FETÖ'nün talimatlarıyla TSK'yı yıpratmak, yakınlarını kaybedenlerle TSK'yı karşı karşıya getirmek için kendilerine verilen yetkileri kötüye kullandıkları belirtildi ve meslekten ihraçlarına gerekçe sayıldı.