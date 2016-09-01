Kılıçdaroğlu Külliye'deki tabloyu hazmedemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce katılmayacağını açıkladığı adli yıl açılışına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Yargı bağımsızlığına gölge düşürülüyor iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na en iyi cevabı adli yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz bu mekân milletin ve devletin mekanıdır. Diğer kurumların temsilcilerine de Yenikapı ruhuna uygun hareket etmelerini diliyorum. " ifadeleri ile verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılmasını çirkin sözlerle eleştirdi.

Hakimlerin, savcılar, Yargıtay üyelerinin Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na saygı göstermesine karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hakaret dolu açıklamasına sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

EN İYİ CEVABI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılış töreninde Kılıçdaroğlu'nun 'yargı bağımsızlığına gölge düşer sözlerine', "İçinde bulunduğumuz bu mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir parçasıdır. Bu mekan devletin ve milletin mekanıdır. Ankaramızda bile böyle büyük toplantıları yapabilecek salonlarımız yoktu. Daha yeni yapıldı. Bu eksikliğin giderilmesi bizim için önemliydi. Bir opera binası bile yoktu. Bu bina bir opera binası işlevi de görebilecek bir yapıya sahiptir. Yargıtay Başkanımız adli yıl açılış töreninin burada yapılmasaydı, diğer alternatif belki de bir otelin eksi 2. kattaki salonu olacaktı." sözleriye cevap verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de güvenlik ve salon yetersizliğinden dolayı açılışın Külliye'de yapıldığını ve milletin evinde yapılmasının yargı bağımsızlığına kesinlikle gölge düşürmeyeceğini ifade etti.

ÜST ÜSTE ÇAĞRILAR YAPILMIŞTI

Başbakan, bakanlar ve Yargıtay tören öncesi yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu'na davette bulunarak Yenikapı ruhunun devam etmesi için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdi.

AÇILIŞ TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN KARE